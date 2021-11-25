В Саранске женщина подозревается в хищении оставленного без присмотра кошелька

Фото: Пресс-служба МВД РМ

По предварительным данным, 27 октября текущего года разыскиваемая примерно в 12:45 из магазина, расположенного по улице Коммунистическая, 36, забрала оставленный без присмотра кошелек, в котором находилось 3 150 рублей.

Приметы: на вид 50-55 лет, плотного телосложения. Была одета: темная куртка с капюшоном со светлой полоской вдоль замка, светлую шапку. Носит очки.

Если вам что-либо известно о местонахождении или личности разыскиваемой, просим сообщить по телефонам: 8(8342) 29-90-02 или 102.