Участок земли вдоль федеральной трассы Москва – Самара возвращен муниципалитету

По информации пресс-службы прокуратуры Пензенской области, в 2019 году между администрацией г. Нижний Ломов и неким гражданином без проведения торгов заключен договор купли-продажи участка земли площадью более 11 тыс. кв. м вдоль федеральной трассы Москва – Самара, на котором располагалось принадлежащее ему здание, площадью 241 кв. м.

Прокурор обратился в райсуд с иском о признании указанной сделки недействительной и применении последствий недействительности сделки, указав, на нарушения земельного законодательства.

Суд первой инстанции в удовлетворении искового заявления отказал.

Межрайонный прокурор принес на его решение апелляционное представление с требованием об отмене.

Суд апелляционной инстанции согласился с доводами органов прокуратуры, отменил решение Нижнеломовского райсуда и вынес по делу новое решение. Сделка купли-продажи признана недействительной, земельный участок возвращен в муниципальную собственность.