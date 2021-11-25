Руководитель прокуратуры Пензенской области Александр Лейзенберг провел личный прием граждан

Фото: Пресс-служба прокуратуры Пензенской области

С вопросами к Александру Лейзенбергу 23.11.2021 года обратились 16 жителей Неверкинского района. Спектр тем, волновавших посетителей, самый разнообразный. Они касаются изъятия оружия, нарушений пенсионного законодательства, завышения тарифа за вывоз ТБО, необоснованного выставления квитанций региональным оператором, бездействия сотрудников полиции, неправомерных действий органов местного самоуправления и другие.

От заявителей поступило 11 письменных обращений, ход и результаты рассмотрения которых находятся на контроле и. о. прокурора области. Прокурору района даны поручения о проведении соответствующих проверочных мероприятий.