В Саранске мужчина на «Ниве» выехал на перекресток на красный сигнал светофора

Фото: Пресс-служба МВД РМ

В Саранске 23 ноября в 20:10 на регулируемом перекрестке ул. Ботевградская – ул. Саранская 40-летний мужчина на автомобиле «Лада - Нива» выехал на перекресток на красный сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем «Лада Приора», которую отбросило на автомобиль «Пежо», после чего «Пежо» отбросило на автомобиль «Хендай Солярис».

В результате ДТП 40-летняя пассажир «Лады Приоры» госпитализирована в отделение реанимации ГБУЗ РМ ГКБ №4, водитель и еще один пассажир доставлялись в травмпункт, а водитель «Пежо» госпитализирован в ГБУЗ РМ ГКБ №4, взята кровь на анализ. Водители автомашин «Лада - Нива» и «Хендай Солярис» трезвы.