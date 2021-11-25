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Происшествия25 ноября 2021 7:45

В Саранске мужчина на «Ниве» выехал на перекресток на красный сигнал светофора

В результате спровоцировал цепь столкновений, собравших в одну аварию еще три автомобиля
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба МВД РМ

Фото: Пресс-служба МВД РМ

В Саранске 23 ноября в 20:10 на регулируемом перекрестке ул. Ботевградская – ул. Саранская 40-летний мужчина на автомобиле «Лада - Нива» выехал на перекресток на красный сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем «Лада Приора», которую отбросило на автомобиль «Пежо», после чего «Пежо» отбросило на автомобиль «Хендай Солярис».

В результате ДТП 40-летняя пассажир «Лады Приоры» госпитализирована в отделение реанимации ГБУЗ РМ ГКБ №4, водитель и еще один пассажир доставлялись в травмпункт, а водитель «Пежо» госпитализирован в ГБУЗ РМ ГКБ №4, взята кровь на анализ. Водители автомашин «Лада - Нива» и «Хендай Солярис» трезвы.