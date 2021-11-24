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Происшествия24 ноября 2021 18:34

В поселке Вольный Пензенского района при пожаре погиб одиноко проживавший мужчина

Возгорание в доме на улице Привольной произошло утром 24 ноября 2021 года
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Зареченским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пензенской области проводится доследственная проверка.

При осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Причина пожара будет установлена в ходе проведения доследственной проверки.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств гибели мужчины и произошедшего возгорания. По результатам следователем будет принято процессуальное решение.