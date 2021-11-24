В Пензе под стражу заключена девушка, обокравшая двух бабушек

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Преступления были совершены в дневное время в период с 8 по 11 ноября 2021 года. Под видом соцработника злоумышленница проникала в квартиры, где сообщала, что для женщин предоставлен продуктовый набор.

По словам одной из потерпевших, девушка попросила у неё посуду, чтобы перелить ей мед. Пока пенсионерка находилась на кухне незнакомка похитила со стола денежные средства в размере более 27 000 рублей.

По подозрению в совершении преступлений полицейские задержали ранее судимую жительницу Самарской области 1993 года рождения. Девушка вину свою признала и рассказала, что денежные средства она потратила на собственные нужды.

В настоящее время в отношении неё избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.