Олег Мельниченко провел рабочую встречу с вице-президентом АО «Газпромбанк»

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Алексей Вольнов представил губернатору Пензенской области направления деятельности компании. В их числе – банковская поддержка реализации госконтрактов.

- Благодаря нашей системе оперативной отчетности видно, кто и каким образом расходует средства, - отметил он. – Это дисциплинирует всех, кто участвует в реализации госконтрактов, что дает дополнительную гарантию соблюдения взятых на себя обязательств и исполнения контракта в целом.

Олег Мельниченко поручил в пилотном режиме отработать два крупных государственных контракта с использованием системы сопровождения «Газпромбанка».

- Это современный подход, но надо посмотреть, как это будет выглядеть на практике, - заявил губернатор.

Также были рассмотрены возможности сотрудничества в сфере здравоохранения.