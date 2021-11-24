Пенза
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
-6°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия24 ноября 2021 13:43

В Пензе ударивший ножом брата иностранец приговорен к 2 годам лишения свободы

Конфликт возник утром 08.01.2020 возле одного из кафе Пензы - 22-летний гражданин Республики Азербайджан нанес 24-летнему двоюродному брату один удар ножом в область живота
Виктор ВИКТОРОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Алексей Булатов

Фото: Алексей Булатов

Приговором Октябрьского районного суда г. Пензы от 08.06.2021 он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, и ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы, отмечает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

Вину в преступлении иностранный гражданин признал в полном объеме.

Защитник осужденного обжаловал приговор - просил о назначении условной меры наказания.

В соответствии с позицией прокурора, с учетом обстоятельств преступления и личности осужденного, судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда сочла приговор суда законным, а назначенное наказание – справедливым. Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения, приговор суда вступил в законную силу.