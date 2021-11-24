В Пензе ударивший ножом брата иностранец приговорен к 2 годам лишения свободы

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Приговором Октябрьского районного суда г. Пензы от 08.06.2021 он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, и ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы, отмечает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

Вину в преступлении иностранный гражданин признал в полном объеме.

Защитник осужденного обжаловал приговор - просил о назначении условной меры наказания.

В соответствии с позицией прокурора, с учетом обстоятельств преступления и личности осужденного, судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда сочла приговор суда законным, а назначенное наказание – справедливым. Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения, приговор суда вступил в законную силу.