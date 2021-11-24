Пенза
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
-6°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество24 ноября 2021 13:23

В Пензе может появиться Народный фитнес-парк

В нем заниматься спортом смогут бесплатно все желающие
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

С инициативой создания такого объекта в нашем городе выступил спортсмен и общественный деятель Вячеслав Максюта. В разговоре с мэром Пензы Александром Басенко он рассказал, что в Саратовской области уже работают пять таких фитнес-парков. Необходимые тренажеры для них были закуплены на средства меценатов.

Глава городской администрации поддержал инициативу и попросил направить ему требования к территории. В дальнейшем планируется создать рабочую группу, которая будет курировать данный вопрос.