В Пензе может появиться Народный фитнес-парк

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

С инициативой создания такого объекта в нашем городе выступил спортсмен и общественный деятель Вячеслав Максюта. В разговоре с мэром Пензы Александром Басенко он рассказал, что в Саратовской области уже работают пять таких фитнес-парков. Необходимые тренажеры для них были закуплены на средства меценатов.

Глава городской администрации поддержал инициативу и попросил направить ему требования к территории. В дальнейшем планируется создать рабочую группу, которая будет курировать данный вопрос.