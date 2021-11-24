В аварии в Кузнецком районе пострадала 12-летняя девочка

Вчера около пяти вечера на автодороге «Кузнецк-Чибирлей» столкнулись две отечественных легковушки – «ВАЗ-21144» и «Лада-217030». Водитель первого автомобиля, мужчина 1983 года рождения, после аварии сбежал, но вскоре бал задержан на трассе М5 и доставлен в больницу для прохождения медицинского освидетельствования. Как показали его результаты, мужчина был пьян.

В результате аварии пострадали водитель лады 1965 года рождения и его 12-летняя пассажирка.

В отношении водителя «ВАЗ» был составлен административный протокол. Поскольку эту уже не первое его нарушение, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.