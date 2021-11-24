«ТНС энерго Пенза» информирует о способах уведомления об ограничении электроснабжения

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.«ТНС энерго Пенза» напоминает клиентам о действующем способе информирования об ограничении энергоснабжения за задолженность.

В соответствии с законодательством уведомления о предстоящем ограничении энергоснабжения собственникам и пользователям жилых помещений, имеющим задолженность за электроэнергию, включаются в состав платёжного документа.

Текст уведомления располагается в нижней части квитанции за электроэнергию и не направляется отдельным почтовым отправлением.

В октябре 2021 года «ТНС энерго Пенза» направило счета с информациейо предстоящем ограничении энергоснабженияпочти 8 000 недобросовестных клиентов, чей долг превысил 2 кратныйнормативпотребления.

Ограничение энергоснабжения – крайняя мера, на которую энергосбытовая компания вынуждена идти в связи с неоплатой.

При получении уведомления потребителю необходимо в течение 20 дней полностью погасить сумму долга. Отсутствие оплаты влечет за собой полное ограничение подачи электроэнергии, а для её возобновления неплательщику придется дополнительно возместить расходы на отключение и подключение энергоснабжения.

«ТНС энерго Пенза» призывает своевременно и в полном объёме оплачивать электроэнергию, не дожидаясь введения ограничения.

Оплатить можно, в том числе, любым дистанционным способом:

• на сайте компании penza.tns-e.ru без регистрации;

• в «Личном кабинете»;

• с помощью мобильного приложения «ТНС энерго».