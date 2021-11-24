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Звезды24 ноября 2021 10:59

Пензенцы смогут увидеть экспонаты Музея этикетки

Вчера в городе начала работать выставка «Литературная экспозиция»
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

Экспонаты для нее предоставил Музей этикетки типографии «Астра». В ближайшее время выставку планируется расширить за счет образцов упаковки продукции местной кондитерской фабрики. Они датируются 19 и 20 веками.

Посетителям выставки на выбор предоставляются два вида экскурсий: традиционные и костюмированные, представляющие собой театральное представление.

Накануне церемонию открытия выставки посетила врио министра культуры и туризма области Татьяна Курдова:

- Мы не перестаем удивляться проектам Литературного музея. Это уже не просто выставка, а настоящая творческая лаборатория, где сливаются воедино все виды искусства, - отметила она.

Выставка будет работать до 21 января 2022 года.