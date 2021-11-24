Пензенцы смогут увидеть экспонаты Музея этикетки

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

Экспонаты для нее предоставил Музей этикетки типографии «Астра». В ближайшее время выставку планируется расширить за счет образцов упаковки продукции местной кондитерской фабрики. Они датируются 19 и 20 веками.

Посетителям выставки на выбор предоставляются два вида экскурсий: традиционные и костюмированные, представляющие собой театральное представление.

Накануне церемонию открытия выставки посетила врио министра культуры и туризма области Татьяна Курдова:

- Мы не перестаем удивляться проектам Литературного музея. Это уже не просто выставка, а настоящая творческая лаборатория, где сливаются воедино все виды искусства, - отметила она.

Выставка будет работать до 21 января 2022 года.