В Мордовии проверяется подлинность QR-кодов

Фото: Пресс-служба МВД РМ

Некоторые граждане, рискуя своим здоровьем и здоровьем своих близких, продолжают искать различные способы приобрести фальсифицированный QR-код или сертификат о вакцинации, таким образом способствуя расширению теневого рынка поддельных документов и появлению новых видов мошенничества.

Некоторые «специалисты», удовлетворяя запросы таких людей, генерируют поддельные коды или, что намного страшнее, проводят «процедуру» вакцинации и оформляют все документы о якобы сделанной прививке.

Сотрудники полиции проводят оперативные мероприятия, направленные на пресечение фактов организации, изготовления и сбыта подложных документов о вакцинации в республике. Совместно с общественными организациями на постоянной основе проверяются торговые центры на предмет соблюдения гражданами и сотрудниками коммерции введенных санитарно-эпидемиологических требований.

Полицейскими ведутся разъяснительные беседы с посетителями и лицами, ответственными за проверку наличия QR-кодов или сертификатов о вакцинации при входе в крупные торговые точки.

Информируют, что воспользовавшиеся поддельным сертификатом о вакцинации от COVID-19, подлежат привлечению к уголовной ответственности.

Если обладатель фиктивного сертификата или поддельной справки окажется источником инфекции, ему грозит наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил в зависимости от тяжести последствий (крупный штраф или исправительные работы), а в случае летального исхода - до пяти лет лишения свободы.