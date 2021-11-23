Пенза
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
-10°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия23 ноября 2021 16:23

Осужденного за мошенничество начальника райотделения ГИБДД РМ подозревают во взятках

Как считают следователи, по сговору с коллегой подозреваемый получил от трех водителей около 67 тысяч рублей
Виктор ВИКТОРОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
фото: Пресс-служба СУ СК РФ по РМ

фото: Пресс-служба СУ СК РФ по РМ

По данным следствия, в апреле и июне 2019 года бывший начальник отделения ГИБДД ОМВД России по Зубово-Полянскому району РМ, по сговору с коллегой, получил от трех водителей взятки на общую сумму около 67 тысяч рублей. Компаньоны заключены под стражу.

Стоит отметить, что в 2021 году бывший начальник отделения ГИБДД уже был осужден за мошенничество в отношении водителей из других регионов на 1 год 10 месяцев лишения свободы условно.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками собственной безопасности МВД по Республике Мордовия.

Проводится сбор и закрепление доказательственной базы, а также выявление дополнительных эпизодов преступной деятельности.