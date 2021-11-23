Осужденного за мошенничество начальника райотделения ГИБДД РМ подозревают во взятках

фото: Пресс-служба СУ СК РФ по РМ

По данным следствия, в апреле и июне 2019 года бывший начальник отделения ГИБДД ОМВД России по Зубово-Полянскому району РМ, по сговору с коллегой, получил от трех водителей взятки на общую сумму около 67 тысяч рублей. Компаньоны заключены под стражу.

Стоит отметить, что в 2021 году бывший начальник отделения ГИБДД уже был осужден за мошенничество в отношении водителей из других регионов на 1 год 10 месяцев лишения свободы условно.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками собственной безопасности МВД по Республике Мордовия.

Проводится сбор и закрепление доказательственной базы, а также выявление дополнительных эпизодов преступной деятельности.