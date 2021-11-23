В Пензенской области заключены под стражу трое членов ОПГ, лишавших людей свободы

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Следственными органами регионального СК РФ во взаимодействии с отделом по борьбе с оргпреступностью управления уголовного розыска регионального УМВД России возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека), ч. 3 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы). Троим мужчинам предъявлены обвинения.

По данным следствия, на территории Пензенской области организованная группа, с февраля 2018 года до ноября 2021 года под видом сотрудников реабилитационных центров по оказанию услуг для лиц, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью, похищали и удерживали в помещениях, расположенных в Каменке и Пачелмском районе.

К удерживаемым в центрах лицам применялось насилие и угрозы применения насилия, моральное и психологическое давление.

В результате совместного проведения оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий следователями СУ СК России по Пензенской области и сотрудниками УМВД, при силовой поддержке спецподразделений регионального управления Росгвардии задержаны трое участников организованной группы. Двоим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, одному – в виде домашнего ареста. Еще один соучастник находится в розыске. Потерпевшими признаны более 30 человек.

Проводится комплекс следственных действий по выявлению всех обстоятельств совершенных преступлений, устанавливаются иные лица, причастные к совершению данных преступлений, а также пострадавшие.