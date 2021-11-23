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Происшествия23 ноября 2021 10:52

В Мордовии судмедэксперты устанавливают точную причину смерти мужчины на пожаре

Проводится доследственная проверка по факту гибели 64-летнего жителя села Большая Елховка
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

О пожаре в многоэтажном доме жители села Большая Елховка Лямбирского района сообщили около 4 часов утра 21 ноября 2021 года. Прибывшие пожарные локализовали возгорание. В результате произошедшего погиб проживавший в комнате мужчина.

Следователем СК осмотрено место происшествия. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.

В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий по установлению всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебная медицинская экспертиза в целях выяснения точной причины смерти мужчины. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.