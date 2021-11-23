В Пензе качество питания школьников контролируют родители

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Родители уже продегустировали завтраки и обеды в школах № 9, 27, 67, 77,78, лицее № 55 и гимназии № 42. Кроме того, продолжаются контрольные выезды сотрудников управления образования города - специалисты побывали в школах № 7, 8, 46, 58. По итогам руководителям даны рекомендации по усовершенствованию организации питания.

По информации пресс-службы администрации Пензы, родители в любой удобный день по согласованию с руководителем образовательной организации могут посетить школьную столовую. Результаты мониторинга фиксируются в журнале – отмечаются как положительные моменты, так и проблемные вопросы. Ежемесячные итоги планируют подводить на собраниях родительских комитетов.