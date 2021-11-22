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Общество22 ноября 2021 12:43

Депутат Олег Кочетков помог Федерации прыжков в воду

Представители организации обратились к парламентарию с просьбой оказать финансовую поддержку
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
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По их словам, из-за недостаточного финансирования спортсмены зачастую вынуждены отказываться от поездок на крупные соревнования.

По мнению депутата, финансирование спорта по остаточному принципу лишает пензенцев громких побед и не позволяет развиваться.

- Мы вкладываем огромные средства в строительство строительных объектов, но потом не используем их. А крупные соревнования финансируются за счет меценатов. Это неправильно, - считает Олег Кочетков.

Депутат принял решение помочь Федерации финансово.