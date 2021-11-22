Депутат Олег Кочетков помог Федерации прыжков в воду

По их словам, из-за недостаточного финансирования спортсмены зачастую вынуждены отказываться от поездок на крупные соревнования.

По мнению депутата, финансирование спорта по остаточному принципу лишает пензенцев громких побед и не позволяет развиваться.

- Мы вкладываем огромные средства в строительство строительных объектов, но потом не используем их. А крупные соревнования финансируются за счет меценатов. Это неправильно, - считает Олег Кочетков.

Депутат принял решение помочь Федерации финансово.