Пензенец заплатит штраф за побег из больницы

13 сентября пациент инфекционного отделения ГБУЗ «Клиническая больница №4» с подтвержденным коронавирусом сбежал из учреждения, не дождавшись официальной выписки. Как пояснил суду сам мужчина, в тот момент он чувствовал себя здоровым, но результата ПЦР-теста решил не дожидаться, сдав анализы на следующей день в частной лаборатории. Там пензенец получил отрицательный тест, который и продемонстрировал суду, заявив, что в его действиях правонарушения не было.

Представители Железнодорожного районного суда приняли во внимание тот факт, что у мужчины была выявлена заразная форма коронавируса. Сделанный 14 сентября в больницы повторный ПЦР-тест оказался положительным, поэтому результаты анализа, полученные в частной лаборатории, признали недействительными.

Судом мужчина назначено наказание в виде административного штрафа в размере 15 000 рублей. Приговор в законную силу не вступил.