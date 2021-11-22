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Происшествия22 ноября 2021 8:05

В Мордовии избивший мать мужчина пробовал обжаловать суровый приговор

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам ВС Мордовии оставлен без изменения приговор Атяшевского районного суда – полтора года лишения свободы
Виктор ВИКТОРОВ
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Ночью 06.06.2021,в состоянии алкогольного опьянения мужчина в одном из домов в с. Кочкурово в ходе ссоры нанес матери не менее 9 ударов руками по голове. В результате ей был причинен тяжкий вред здоровью, отмечает пресс-служба Прокуратуры Республики Мордовия.

Вину в совершенном преступлении подсудимый признал полностью, однако обжаловал приговор, полагая назначенное наказание чрезмерно суровым.

С учетом мнения стороны обвинения, жалоба осужденного оставлена без удовлетворения, приговор – без изменения.