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Происшествия22 ноября 2021 7:13

До 6 лет грозит жительнице Пензенской области за кражу у гостьи телефона и списание с ее счета 28 тысяч рублей

По словам злоумышленницы, пин-код от банковской карты она подобрала случайно, и оплатила товары в магазине, а также часть денег сняла в банкомате
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

В полицию Лунинского района с заявлением о преступлении обратилась женщина: в гостях у знакомой, после распития спиртных напитков, она обнаружила пропажу своего сотового телефона. А позже с её банковского счета были списано более 28 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили жительницу села Манторово 1986 года рождения, которая ранее привлекалась к уголовной ответственности.

Злоумышленница признала свою вину и рассказала, что денежные средства списала путем оплаты товаров в магазине, а также часть денег сняла в банкомате. По её словам, пин-код от банковской карты она подобрала случайно.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.