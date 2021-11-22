До 6 лет грозит жительнице Пензенской области за кражу у гостьи телефона и списание с ее счета 28 тысяч рублей

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

В полицию Лунинского района с заявлением о преступлении обратилась женщина: в гостях у знакомой, после распития спиртных напитков, она обнаружила пропажу своего сотового телефона. А позже с её банковского счета были списано более 28 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили жительницу села Манторово 1986 года рождения, которая ранее привлекалась к уголовной ответственности.

Злоумышленница признала свою вину и рассказала, что денежные средства списала путем оплаты товаров в магазине, а также часть денег сняла в банкомате. По её словам, пин-код от банковской карты она подобрала случайно.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.