Многодетная мать Ирина Молчанова из Мордовии получила Почетный диплом

Фото: Пресс-служба Главы РМ

В семье Молчановых из Атяшевского района Мордовии воспитываются семеро детей. Отец Дмитрий - настоятель Святотроицкой церкви в с. Сабанчеево, мать Ирина работает преподавателем в школе искусств. Самый старший ребенок, сын Иван, уже учится в университете, младшей Маше только полтора года. Благодаря государственной поддержке и помощи меценатов у Молчановых есть просторный дом.

За заслуги в воспитании детей Ирина Молчанова была награждена Почетным дипломом многодетной матери Республики Мордовия I степени.