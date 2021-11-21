Пенза
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
+2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество21 ноября 2021 14:17

Многодетная мать Ирина Молчанова из Мордовии получила Почетный диплом

Награду ей накануне вручил Глава Мордовии Артем Здунов
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Фото: Пресс-служба Главы РМ

В семье Молчановых из Атяшевского района Мордовии воспитываются семеро детей. Отец Дмитрий - настоятель Святотроицкой церкви в с. Сабанчеево, мать Ирина работает преподавателем в школе искусств. Самый старший ребенок, сын Иван, уже учится в университете, младшей Маше только полтора года. Благодаря государственной поддержке и помощи меценатов у Молчановых есть просторный дом.

За заслуги в воспитании детей Ирина Молчанова была награждена Почетным дипломом многодетной матери Республики Мордовия I степени.