В Пензе к Новому году 230 домов могут получить новые сети водоотведения

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Глава администрации города Александр Басенко в минувшую субботу, 20 ноября 2021 года, провел на объекте очередное выездное совещание.

Сейчас на стройплощадке выполнены работы по погружению насосной станции, продолжается прокладка трубопровода – готово 4 километра из 7.

Для того, чтобы уложиться в установленный график, Александр Басенко предложил усилить темпы работ по прокладке линейной части. На местах пересечения коммуникаций с дорогами для сохранения асфальта предполагается использовать метод горизонтального направленного бурения.

Участки, где работы будут идти открытым способом, возьмут на контроль для качественного восстановления дорожного покрытия по завершении работ.

К новым сетям водоотведения планируется подключить 230 жилых домов.

Срок сдачи объекта в соответствии с контрактом – конец декабря текущего года.