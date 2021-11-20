Жительница Саранска отдала гадалке 10 тысяч рублей

42-летняя жительница Саранска стала жертвой мошенницы. Прочитав в интернете объявление о гадалке, оказывающей магические услуги, женщина связалась с ней, попросив снять с нее порчу.

Целительница пообещала провести обряд на расстоянии, оценив свои услуги в две тысячи рублей. На следующий день гадалка сообщила, что процесс очищения чакр запущен, но для лучшего результата понадобится несколько сеансов. В результате жительница Саранска перевела на счет незнакомки почти 10 тысяч рублей.

Когда целительница запросила еще семь, объяснив это необходимостью снять сглаз, женщина поняла, ее обманывают, и пошла в полицию.