В Мордовии попытка адвоката оправдать убийцу оказалось безуспешной

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9.01.2021 в квартире одного из домов в Саранске, в состоянии алкогольного опьянения обвиняемый в ходе драки нанес потерпевшему не менее 18 ударов двумя ножами в область головы, грудной клетки и живота, причинив телесные повреждения, от которых последний скончался на месте происшествия.

Вину в совершенном преступлении подсудимый признал частично. Приговор обжаловал адвокат, полагавший вину его подзащитного в совершении преступления недоказанной и ходатайствовавший об оправдании подсудимого.

По информации пресс-службы Прокуратуры РМ, с учетом мнения стороны обвинения, апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Мордовия оставлен без изменения приговор Ленинского районного суда г. Саранска от 20.09.2021, в соответствии с которым житель Саранска за совершенное убийство приговорен к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.