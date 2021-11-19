Пензенская детская клиническая больница им. Н.Ф. Филатова заплатит за смерть новорожденного

В декабре 2018 года жительница Пензы поступила в ГБУЗ «Пензенская областная детская клиническая больница им. Н.Ф. Филатова», где у нее родился ребенок. Новорожденного сразу же поместили в реанимацию, где он скончался спустя несколько дней.

Мать погибшего ребенка обратилась в суд с требованием взыскать с больницы компенсацию морального суда. Представитель больницы с иском не согласился, заявив, что между смертью новорожденного и действиями врачей связи нет. Однако в ходе расследования был выявлен факт оказания женщине и ее новорожденному ребенку медицинской помощи ненадлежащего качества.

Согласно информации пресс-службы Пензенского областного суда, с больницы в пользу истицы было взыскано 800 000 рублей в качестве компенсации. Представитель лечебного учреждения подал апелляцию, но она была оставлена без удовлетворения.