Пенза
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
0°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия19 ноября 2021 11:19

Пензенская детская клиническая больница им. Н.Ф. Филатова заплатит за смерть новорожденного

Решение суда вступило в законную силу
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

В декабре 2018 года жительница Пензы поступила в ГБУЗ «Пензенская областная детская клиническая больница им. Н.Ф. Филатова», где у нее родился ребенок. Новорожденного сразу же поместили в реанимацию, где он скончался спустя несколько дней.

Мать погибшего ребенка обратилась в суд с требованием взыскать с больницы компенсацию морального суда. Представитель больницы с иском не согласился, заявив, что между смертью новорожденного и действиями врачей связи нет. Однако в ходе расследования был выявлен факт оказания женщине и ее новорожденному ребенку медицинской помощи ненадлежащего качества.

Согласно информации пресс-службы Пензенского областного суда, с больницы в пользу истицы было взыскано 800 000 рублей в качестве компенсации. Представитель лечебного учреждения подал апелляцию, но она была оставлена без удовлетворения.