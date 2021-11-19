В Пензенской области в ходе ссоры на почве ревности мужчина ударил знакомую по голове

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Вечером 12 ноября 2021 года в Заречном он пришел в гости к знакомой. Распивали спиртное. В ходе конфликта на почве ревности со стороны женщины гость не менее трех раз ударил ее руками по голове, после чего хозяйка квартиры легла спать. Через некоторое время мужчина обнаружил, что она не подает признаков жизни, вызвал «скорую» и полицию.

Судебно-медицинской экспертизой установлено, что 60-летняя женщина скончалась на месте происшествия от закрытой черепно-мозговой травмы.

44-летний житель Заречного задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, в настоящее время решается вопрос о предъявлении ему обвинения. Судом мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. По делу назначен ряд судебных экспертиз.