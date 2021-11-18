Мордовский краеведческий музей объявил традиционный конкурс «Подарок для Деда Мороза»

Ежегодно 18 ноября отмечается день рождения Деда Мороза. Мордовский республиканский объединенный краеведческий музей имени И.Д. Воронина объявляет о старте традиционного конкурса «Подарок для Деда Мороза».

В этом году участникам предлагается пофантазировать на тему «Помощник Деда Мороза». Это может быть как персонаж, так и какой-то волшебный предмет. Работы могут быть выполнены в свободной технике, но обязаны содержать в себе элементы национального декора – русского, татарского, мордовского и др. Размер поделок – не более 50х50 см.

Работы принимаются до 10 декабря включительно. Телефон для справок: 8 (8342) 39-14-89, 39-14-96.