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Общество18 ноября 2021 13:20

Мордовский краеведческий музей объявил традиционный конкурс «Подарок для Деда Мороза»

Принять участие в нем могут дети от 7 до 14 лет
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Ежегодно 18 ноября отмечается день рождения Деда Мороза. Мордовский республиканский объединенный краеведческий музей имени И.Д. Воронина объявляет о старте традиционного конкурса «Подарок для Деда Мороза».

В этом году участникам предлагается пофантазировать на тему «Помощник Деда Мороза». Это может быть как персонаж, так и какой-то волшебный предмет. Работы могут быть выполнены в свободной технике, но обязаны содержать в себе элементы национального декора – русского, татарского, мордовского и др. Размер поделок – не более 50х50 см.

Работы принимаются до 10 декабря включительно. Телефон для справок: 8 (8342) 39-14-89, 39-14-96.