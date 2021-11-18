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Происшествия18 ноября 2021 12:41

Ближайшие год и 2 года 8 месяцев двое жителей Рузаевки проведут в колонии строгого режима

Судом они признаны виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью знакомого
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Алексей Булатов

Фото: Алексей Булатов

10 января текущего года в компании в доме знакомой они распивали спиртные напитки. В какой-то момент между потерпевшим и одним из обвиняемых по незначительному поводу возник конфликт, во время которого молодой человек начал избивать пострадавшего руками и ногами. Спустя несколько минут к драке присоединился второй обвиняемый.

От полученных травм потерпевший потерял сознание, а когда пришел в себя, продолжил распивать спиртные напитки в этой же компании.

На следующий день, почувствовав себя плохо, мужчина вызвал скорую помощь, и был госпитализирован с переломом ребра, разрывом легкого, ушибами головы. Проведенная экспертиза установила, что его здоровью причинен тяжкий вред.

Фигурантов задержали. В отношении них была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Приговором суда одному из осужденных назначено наказание в виде 2 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима, второму – 1 год лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима.