«ТНС энерго Пенза» запускает акцию «В Новый год – без долгов и пеней!»

Фото: пресс-служба компании

«ТНС энерго Пенза» - гарантирующий поставщик электроэнергии на территории региона проводит для клиентов акцию «В Новый год – без долгов и пеней!».

По итогам мероприятия 300 победителей получат денежные подарки на оплату электроэнергии. Всем остальным участникам будут аннулированы пени в размере 100 %.

Для участия клиентам необходимо:

- погасить основной долг за электроэнергию, сложившийся на 1 декабря 2021 года;

- оплатить текущее потребление декабря по показаниям индивидуального прибора учета электроэнергии, снятым до 25 декабря. При невозможности снятия показаний счётчика следует произвести полную оплату суммы, указанной в счёте за ноябрь, включая рекомендуемый платеж.

На конец декабря 2021 года задолженность по лицевому счету должна равняться нулю или быть кредиторской.

Ста потребителям, использовавшим для оплаты дистанционные сервисы – официальный сайт компании, Личный кабинет либо мобильное приложение «ТНС энерго», на лицевые счета будет зачислено по 1 000 рублей. 200 победителям, выбравшим для оплаты электроэнергии любые иные способы, будет зачислена сумма в размере 500 рублей.

Акция «В Новый год – без долгов и пеней!» завершится 31 декабря 2021 года. Призы победителям будут зачислены в январе 2022 года.

Подробно с положением об акции можно ознакомиться на официальном сайте «ТНС энерго Пенза».