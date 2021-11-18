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Общество18 ноября 2021 10:58

В Пензенской области прокуратура привлекает к ответственности подрядчика из Москвы за нарушения при строительстве ФАПов

Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба прокуратуры Пензенской области

Фото: Пресс-служба прокуратуры Пензенской области

По одному объекту нарушен срок сдачи в эксплуатацию, на двух других не смонтированы пандусы

Предъявлено требование устранить нарушения законодательства при строительстве объектов в рамках нацпроекта «Здравоохранение»

Нарушения выявлены в ходе рейда по строящимся в районе ФАПам, проведенного прокурором Городищенского района Вячеславом Кандрашкиным вместе с представителем заказчика.

По итогам подрядчику внесено представление об устранении нарушений, решается вопрос о привлечении его к административной ответственности.

Главному врачу ГБУЗ «Городищенская районная больница» внесено представление об устранении нарушений законодательства при приеме в эксплуатацию двух ФАПов с отклонениями от технических требований к установке пандусов.

Акты прокурорского реагирования и вопросы введения ФАПов в эксплуатацию находятся на контроле прокуратуры района.