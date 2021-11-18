Пензенцы могут уточнить порядок получения QR-кода по телефону

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

По информации пресс-служба администрации Пензы, сервис «122» осуществляет свою работу ежедневно, включая выходные дни, с 8:00 до 20:00 часов и предлагает жителям региона следующие возможности:

- цифра «1» - контакт-центр для записи на прием и вызова врача на дом для взрослого населения города Пензы;

- цифра «2» - контакт-центр для записи на прием и вызова врача на дом для детского населения города Пензы;

- цифра «3» - запись на прием и вызов врача на дом для всех жителей Пензенской области;

- цифра «4» - возможность задать вопрос по коронавирусу для всех жителей Пензенской области и уточнить порядок получения QR-кода;

- цифра «5» - возможность узнать результаты ПЦР-тестирования.