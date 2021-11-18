Следователи Челябинской области разыскивают Светлану Жданову

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Следственным управлением СКР по Челябинской области расследуется уголовное дело, возбужденное по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), по факту безвестного исчезновения Ждановой Светланы Евгеньевны, 5 декабря 1975 года рождения.

По данным следствия, в ночное время 9 декабря 2020 года Светлана Жданова ушла из квартиры по месту жительства (по пр. Ленина в городе Магнитогорске), и до настоящего времени ее местонахождение не установлено.

Приметы разыскиваемой: на вид 40-45 лет, рост 160-165 см, среднего телосложения, славянской внешности, глаза зелено-карие, волосы светлого цвета, крашеные, длиной ниже плеч.

Была одета в горнолыжный костюм черного цвета, шапку черного цвета с помпоном, угги черного цвета.

Следственное управление СКР по Челябинской области просит граждан, обладающих информацией об обстоятельствах безвестного исчезновения женщины и ее местонахождении, сообщить об этом по телефону 8(3519)34-37-33.