В Пензе задержан 22-летний житель Самары, обокравший несколько торговых павильонов

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

В дежурную часть отдела полиции №4 УМВД России по городу Пензе поступило пять заявлений от владельцев торговых точек, расположенных на территории Первомайского района. Было установлено, что все преступления были совершены аналогичным способом. Злоумышленник, отжимал пластиковые двери и похищал денежные средства. Похищенные суммы денег варьировались от 1 тысячи рублей до более 16 тысяч рублей. В общей сложности, подозреваемый похитил около 40 000 рублей.

Сотрудниками уголовного розыска к совершению данных преступлений установлена причастность жителя города Самары 1999 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности.

Подозреваемый дал признательные показания. По его словам, в Пензу он приехал специально из Самары, чтобы совершать преступления. После Пензы планировал посетить Саранск, а потом уже вернуться обратно в Самару.

Кроме того, установлена причастность молодого человека подозревают в совершении двух аналогичных преступлений на территории Октябрьского района в конце сентября текущего года.

В настоящее время в отношении молодого человека избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.