В Законодательном Собрании Пензенской области обсудили вопрос о составе Избирательной комиссии

Депутаты обсудили повестку предстоящей 46-й сессии. Решение вынести на рассмотрение проект закона «О бюджете Пензенской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» было принято единогласно.

Также депутаты поддержали предложение министра образования области Алексея Комарова обсудить выделение дополнительных средств из бюджета на выплаты для детей-сирот.

Министр внутренней и информационной политики Пензенской области Павел Маслов представил законопроект, цель которого – уточнение описания границ 23 муниципальных образований в регионе. Он также будет рассмотрен в ходе сессии.

Помимо этого, в ходе заседания участники рассмотрели вопрос о составе областной Избирательной комиссии. Кандидатуры семи представителей партий и общественных организаций были рекомендованы для вступления в нее.