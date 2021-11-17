Валерий Лидин передал региональному Музею молодежи военные реликвии

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

Коллекцию музея пополнили личные вещи участника Великой Отечественной войны Ильи Чулкова. Реликвии были переданы в коллекцию по просьбе родственников ветерана.

- Эти вещи потомки Ильи Чулкова передавали из поколения в поколение. А теперь они будут рассказывать посетителям музея о герое и Великой Победе, - отметил председатель Законодательного Собрания Пензенской области.

Председатель ассоциации школьных музеев Пензенской области Олег Машин поблагодарил спикера регионального парламента за такой подарок и провел для него экскурсию по Музею молодежи.