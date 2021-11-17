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Звезды17 ноября 2021 12:02

Валерий Лидин передал региональному Музею молодежи военные реликвии

Новые экспонаты станут частью будущей выставки, приуроченной ко Дню Победы
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

Коллекцию музея пополнили личные вещи участника Великой Отечественной войны Ильи Чулкова. Реликвии были переданы в коллекцию по просьбе родственников ветерана.

- Эти вещи потомки Ильи Чулкова передавали из поколения в поколение. А теперь они будут рассказывать посетителям музея о герое и Великой Победе, - отметил председатель Законодательного Собрания Пензенской области.

Председатель ассоциации школьных музеев Пензенской области Олег Машин поблагодарил спикера регионального парламента за такой подарок и провел для него экскурсию по Музею молодежи.