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Происшествия17 ноября 2021 10:56

В Пензенской области погостивший у девушки знакомый, уходя, украл у нее телевизор

Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до 2 лет лишения свободы
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

В полицию города Заречного с заявлением о преступлении обратилась местная жительница 2001 года рождения. Девушка пояснила, что пригласила к себе в гости знакомого. После совместного распития спиртных напитков гражданин ушёл, а она обнаружила пропажу телевизора.

Сотрудниками уголовного розыска был установлен мужчина 1987 года рождения, причастный к совершению данного преступления.

Подозреваемый дал признательные показания. Похищенное имущество изъято.

Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.