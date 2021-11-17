В Пензенской области погостивший у девушки знакомый, уходя, украл у нее телевизор

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

В полицию города Заречного с заявлением о преступлении обратилась местная жительница 2001 года рождения. Девушка пояснила, что пригласила к себе в гости знакомого. После совместного распития спиртных напитков гражданин ушёл, а она обнаружила пропажу телевизора.

Сотрудниками уголовного розыска был установлен мужчина 1987 года рождения, причастный к совершению данного преступления.

Подозреваемый дал признательные показания. Похищенное имущество изъято.

Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.