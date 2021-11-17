Внимание, розыск без вести пропавшего

Фото: Пресс-служба МВД РМ

ММО МВД России «Ардатовский» устанавливается местонахождение без вести пропавшего уроженца г. Ардатов Ламзина Александра Анатольевича, 1971 года рождения, проживающего в г. Яхрома Московской области, который с 31.10.2021 года перестал выходить на связь с родственниками.

Приметы разыскиваемого: на вид около 55 лет, рост 185-190 см., худощавого телосложения, волосы черные, шрам на ладони левой руки.

Всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам: 8 (83431)3-24-89, 38-59-00 или 102.