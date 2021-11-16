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Общество16 ноября 2021 9:26

Пензенские росгвардейцы освоили навыки экстремального вождения

Трехчасовой урок состоялся на специально оборудованной площадке
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

Правоохранители научились объезжать внезапно возникшее на пути препятствие, управлять автомобилем в заносе, а также закрепили навыки преследования злоумышленников на машине.

Навыки экстремального вождения нужно оттачивать именно на специальных площадках, - считает инспектор ВАИ Управления Росгвардии по Пензенской области лейтенант Тагир Абубякеров. – Потом, в условиях города, сотрудник Росгвардии сможет сориентироваться в любой ситуации.

Занятие прошло в рамках акции «Соблюдение правил дорожного движения - залог безопасности на дорогах».