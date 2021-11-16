Пензенские росгвардейцы освоили навыки экстремального вождения

Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

Правоохранители научились объезжать внезапно возникшее на пути препятствие, управлять автомобилем в заносе, а также закрепили навыки преследования злоумышленников на машине.

Навыки экстремального вождения нужно оттачивать именно на специальных площадках, - считает инспектор ВАИ Управления Росгвардии по Пензенской области лейтенант Тагир Абубякеров. – Потом, в условиях города, сотрудник Росгвардии сможет сориентироваться в любой ситуации.

Занятие прошло в рамках акции «Соблюдение правил дорожного движения - залог безопасности на дорогах».