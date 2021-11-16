В Мордовии суд рассмотрит уголовное дело отношении мужчины, обвиняемого в убийстве знакомого

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по РМ

Чамзинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Мордовия завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

В деревне Александровка Чамзинского района вечером 3 сентября 2021 года в доме у местного жителя собралась компания из нескольких человек, в том числе, погибший и обвиняемый.Ссора возникла по малозначительному поводу. В ходе конфликта пьяный мужчина ударил ножом в живот 46-летнего знакомого, который скончался до приезда скорой помощи.

Фигурант уголовного дела задержан и по решению суда на период расследования заключен под стражу.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.