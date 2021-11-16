В Пензе движение на проспекте Строителей будет частично ограничено

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Специалистами ООО «Горводоканал» завершены подготовительные работы в рамках строительства канализационного коллектора на проспекте Строителей - от улицы Глазунова до улицы Лозицкой.

По информации пресс-службы администрации Пензы, следующим шагом станет прокладка трубы под землю методом горизонтально-направленного бурения с помощью специальной установки - от стартового участка до приемного котлована.

Для этого потребуется временное перекрытие движения по правой стороне проспекта Строителей (по направлению в центр города) с 19-00 16 ноября 2021 года до 07-00 17 ноября 2021 года. Движение будет осуществляться по дороге-дублеру (мимо ТЦ "Мебель").

Приносим извинения за вынужденные неудобства и просим планировать маршрут заранее.