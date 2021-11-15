Олег Мельниченко: «Меня не радует, как идут работы по строительству, реконструкции и ремонту дорог»

По словам губернатора Олега Мельниченко, в целом, исполнение программ находится на должном уровне. Часть мероприятий пришлось отменить из-за ковидных ограничений. Есть и проблемы:

- Меня не радует, как идут работы по строительству, реконструкции и ремонту дорог, - подчеркнул глава региона, указав на постоянные недочеты в оформлении ПСД.

Олег Мельниченко поручил в будущем реализовывать госпрограммы с учетом запросов жителей Пензенской области, акцентируя особое внимание на сферах, наиболее волнующих население:

- Это дороги, нормальное водоснабжение, инвестиционные инфраструктурные проекты, здравоохранение, школы и детские сады, детский отдых и безопасность.

Губернатор призвал отстранять от работ должностных лиц, чья работа не нравится жителям, и назначать на их места других, используя для этого сформированный кадровый резерв.