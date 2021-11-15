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Общество15 ноября 2021 10:47

Пензенцы приняли участие в слете «Живем в поиске»

Он проходил в Подмосковье на базе учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард»
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Министерства образования Пензенской области

На слет приехали более 400 человек из 43 регионов. От Пензенской области в мероприятии участвовали активисты поискового отряда «Поиск-вездеход» Дарья Казакова, Дмитрий Игошин и Владислав Моисеев.

Поисковики обсудили вопросы организации своей деятельности, приняли участие в работе образовательных мастерских. Завершился слет церемонией награждения. Представитель Пензенской области Дарья Казакова завоевала второе место на конкурсе «Музей поискового отряда».