Пензенцы приняли участие в слете «Живем в поиске»

Фото: Пресс-служба Министерства образования Пензенской области

На слет приехали более 400 человек из 43 регионов. От Пензенской области в мероприятии участвовали активисты поискового отряда «Поиск-вездеход» Дарья Казакова, Дмитрий Игошин и Владислав Моисеев.

Поисковики обсудили вопросы организации своей деятельности, приняли участие в работе образовательных мастерских. Завершился слет церемонией награждения. Представитель Пензенской области Дарья Казакова завоевала второе место на конкурсе «Музей поискового отряда».