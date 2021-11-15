Депутат Олег Кочетков провел личный прием граждан

К народному избраннику обратились жители дома № 42 на улице Ударной, которые пожаловались на холод в квартирах: в стенах здания практически отсутствует отопление. Граждане не раз жаловались и в УК, и в городскую мэрию, но добиться улучшения ситуации пока не удалось. Олег Кочетков заверил, что сделает все для решения проблемы.

Представители областного отделения Союза ветеранов войн и пенсионеров поблагодарили парламентария за поддержку и постоянную помощь и выразили надежду на продолжение сотрудничества.

С просьбой о помощи к депутату обратились сотрудники Территориальной психолого-педагогической комиссии, пожаловавшись, что их педагоги и психологи вынуждены работать в весьма скромных условиях. Олег Кочетков пообещал выделить средства на обустройство рабочего пространства.