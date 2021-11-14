В Пензенскую область доставлена очередная партия вакцины «Спутник V»

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Вакцина «Спутник V», разработанная специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, занимает лидирующие позиции в мировом рейтинге по безопасности вакцин, эффективность которой клинически доказана. Партия поступившего в Пензенскую область препарата составила 18 600 комплектов.

По информации пресс-службы регионального министерства здравоохранения по состоянию на 12 ноября первый компонент вакцины получили 672 373 жителя области. Завершили вакцинацию полностью 521 681 человек.

Напомним, что с учетом неблагоприятной эпидемической ситуации рекомендуется прохождение повторной вакцинации против COVID-19 через шесть месяцев после завершения первичной вакцинации. Повторная вакцинация может быть проведена любой из зарегистрированных вакцин, однако решение о том, какую именно получить вакцину, необходимо принимать только при участии врача.