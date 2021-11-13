Валерий Лидин: «Нагрузка на систему здравоохранения выросла в разы»

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

Именно здесь принимаются все звонки, поступающие на номер 122: набравшие его хотят вызвать врача на дом, получить консультацию по вопросам коронавируса или узнать результаты своего ПЦР-теста. Колл-центр активно сотрудничает с региональными учреждениями здравоохранения и добровольцами.

- Нагрузка на систему здравоохранения возросла в разы, - отметил Валерий Лидин. – Спасибо вам за ваш труд. Меры дополнительной социальной поддержки врачей и медперсонала заложены в бюджет Пензенской области.