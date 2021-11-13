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Общество13 ноября 2021 13:18

Новогоднюю елку на площади Ленина начнут устанавливать в ближайшие дни

Подготовку к главному зимнему празднику обсудили вчера в городской администрации
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
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Управление культуры города уже составляет новогоднюю программу с учетом введенных в регионе ограничений. В этом могут поучаствовать и сами пензенцы: свои идеи о том, как весело и безопасно провести декабрьские дни, можно направить на электронную почту proekt-pnz@yandex.ru или написать в личных сообщениях в аккаунтах городской мэрии в социальных сетях.

Кроме того, участники совещания обсудили места, где будут установлены елки. Монтаж главной начнется в середине ноября на площади Ленина.

Помимо этого, в ближайшие время ответственные службы приступят к монтажу новогодних инсталляций на световых опорах и деревьях.