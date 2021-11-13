Новогоднюю елку на площади Ленина начнут устанавливать в ближайшие дни

Управление культуры города уже составляет новогоднюю программу с учетом введенных в регионе ограничений. В этом могут поучаствовать и сами пензенцы: свои идеи о том, как весело и безопасно провести декабрьские дни, можно направить на электронную почту proekt-pnz@yandex.ru или написать в личных сообщениях в аккаунтах городской мэрии в социальных сетях.

Кроме того, участники совещания обсудили места, где будут установлены елки. Монтаж главной начнется в середине ноября на площади Ленина.

Помимо этого, в ближайшие время ответственные службы приступят к монтажу новогодних инсталляций на световых опорах и деревьях.