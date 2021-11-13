В Пензе следователи и криминалисты выясняют причины смерти мужчины и его несовершеннолетней дочери

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

По информации пресс-службы регионального СУ СК РФ, вечером 10 ноября 2021 года родственники обнаружили в квартире дома по улице Попова в Пензе тела мужчины 1974 года рождения и его малолетней дочери 2009 года рождения.

Следователи и криминалисты проводят комплекс следственных действий, для установления обстоятельств произошедшего. Исследуется техническое состояние газового оборудования в квартире, условия его эксплуатации и обслуживания. Расследование уголовного дела продолжается.

Следственное управление предупреждает жителей области об осторожности и внимательности при эксплуатации газового оборудования, необходимости следить за его техническим состоянием.