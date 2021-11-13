Пенза
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия13 ноября 2021 11:20

В Пензе следователи и криминалисты выясняют причины смерти мужчины и его несовершеннолетней дочери

СУ СК РФ по Пензенской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)
Виктор ВИКТОРОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

По информации пресс-службы регионального СУ СК РФ, вечером 10 ноября 2021 года родственники обнаружили в квартире дома по улице Попова в Пензе тела мужчины 1974 года рождения и его малолетней дочери 2009 года рождения.

Следователи и криминалисты проводят комплекс следственных действий, для установления обстоятельств произошедшего. Исследуется техническое состояние газового оборудования в квартире, условия его эксплуатации и обслуживания. Расследование уголовного дела продолжается.

Следственное управление предупреждает жителей области об осторожности и внимательности при эксплуатации газового оборудования, необходимости следить за его техническим состоянием.