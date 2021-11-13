Нормы ГТО в Пензе сдавали на новой площадке

фото: Пресс-служба администрации Пензы

В рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» спортивная площадка построена в 2021 году. Спортивное оборудование на ней соответствует требованиям Министерства спорта РФ и предназначено для подготовки к выполнению нормативов комплекса ГТО и общей физической подготовки.

Ребята сдали челночный бег, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами, прыжок в длину с места.

Сдача норм ГТО прошла с соблюдением мер безопасности, рекомендаций Роспотребнадзора и санитарно-эпидемиологических ограничений, действующих на территории Пензы.