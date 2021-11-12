Прокуратура Пензенской области оспаривает незаконные сделки администрации Башмаковского района

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По информации пресс-службы Прокуратуры Пензенской области, установлено, что в 2009 году между администрацией района и ООО «Согласие» на 49 лет заключен договор аренды земель сельхозназначения площадью более 613 тыс. кв. м в селе Кандиевка

В 2013 году стороны заключили допсоглашение к договору аренды о переуступке прав и обязанностей арендатора земельного участка другому юрлицу – ООО «Кандиевское».

Указанный земельный участок сформирован под частью водного объекта - река Пизяевка.

В соответствии с положениями водоохранного и земельного законодательства такие водные объекты относятся к федеральной собственности и образование земельных участков под ними запрещено.

Поскольку администрация Башмаковского района незаконно распорядилась землями водного фонда, покрытыми поверхностными водами, региональная прокуратура обратилась в Арбитражный суд Пензенской области с иском о признании недействительными договора аренды земельного участка, на котором расположен пруд, и допсоглашения к договору, а также о применении последствий недействительности ничтожной сделки в виде понуждения арендатора вернуть участок администрации района.

Арбитражным судом иск принят к производству, его рассмотрение находится на контроле прокуратуры области.